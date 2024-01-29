Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

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Всего было утверждено 15 документов.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге по итогам заседания.

Всего лидеры подписали 15 документов, среди них — постановления, касающиеся внешней политики, научно-технологического развития, единых принципов в сфере промышленности. Также принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым. Кроме того, планируется создание медиакомпании.

К слову, общих проектов у России и Белоруссии много — от научно-технологического развития и космоса до наращивания товарооборота. Так, для увеличения объемов грузоперевозок договорились усилить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении Петербурга. Все это обсуждали сегодня на Высшем госсовете Союзного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подтвердил планы по отправке космонавта из Белоруссии в космос весной 2024 года.