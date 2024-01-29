Неизвестные вспышки: жители Челябинска увидели странное свечение над городом

Жители Челябинска сняли на видео странные вспышки над городом

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Причина пока неизвестна.

Жители Челябинска заметили странные яркие вспышки на небе. Очевидцы сняли странное явление на видео, сообщает Telegram-канал URA.RU.

Видно, как на фоне вечернего неба резко появляются необычные вспышки. После странных событий в районе Красное Поле и в соседней деревне Моховички частично отключился свет.

Пока неизвестно, что могло быть источником вспышек. Кого-то они напугали, а кому-то, судя по комментариям в сети — очень понравились.

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