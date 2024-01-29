На выставке «Россия» прошла финальная жеребьевка «Игр будущего»

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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Состязания стартуют в Казани 21 февраля.

Жеребьевка для «Игр будущего» прошла сегодня в Москве на выставке-форуме «Россия». Названия соревнований звучат непривычно — к футболу, баскетболу и хоккею добавлено слово «фиджитал». Это комбинация цифровой и физической активности.

Формат состязаний предполагает использование робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта. Игры стартуют в Казани 21 февраля. О том, как идет подготовка к масштабному международному мультиспортивному турниру — рассказала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова. Все подробности — в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кубок «Игр будущего» доставили в прошлом году на Международную космическую станцию (МКС). На землю кубок вернется уже 2024-м и отправится в Казань. В какой дисциплине разыграют именно этот, побывавший на МКС трофей с автографами космонавтов, организаторы не раскрывают. Но обещают, что обязательно удивят и зрителей, и участников.