Выставка к 80-летию Курчатовского института открылась в здании Госдумы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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На выставке представлены макеты научных установок и стенды с информацией об этапах развития института.

Как выглядела первая в СССР атомная подлодка, водородная бомба, первый атомный ледокол — можно узнать, посетив выставку, которая открылась сегодня в Госдуме. Экспозиция посвящена 80-летию Курчатовского института. О том, что российская наука не только не стоит на месте, а переживает колоссальные изменения — рассказал президент национального исследовательского центра Михаил Ковальчук.

«Мы запустили целый ряд новых вещей. Конкретно, мы за последнее десятилетие создали принципиально новую часть института, мы создали центр конвергентных природободобных технологий. Как мы с вами понимаем, уничтожить нас хотят не с помощью ядерного оружия, а с помощью биологического, что значительно более антропоморфно, как принято сегодня говорить. И мы готовы принять этот вызов, и мы его приняли и достойно на него ответить, обеспечивая суверенитет вперед на многие годы», — сказал президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук.

Современные биогенетические технологии позволяют незаметно вмешиваться в здоровье человека и использоваться в качестве оружия массового поражения, пояснил Ковальчук.

Специалисты Курчатовского института принимают меры для противодействия этим угрозам.