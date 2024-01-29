«Двое из ларца»: кандидаты в президенты Финляндии не оставили шансов на дружбу с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Саули Ниинесте заварил кашу в отношениях с Москвой. Кто ее теперь будет расхлебывать и получится ли?

Следующему президенту Финляндии придется расплачиваться за ошибки действующего — Саули Ниинесте. Однако, кто бы не занял его место — Пекка Хаависто или Александр Стубб — он продолжит гнуть антироссийскую, про-натовскую линию в политике. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил финский журналист Кости Хейсканен.

«Что Пекка Хаависто, что Александр Стубб — ярые русофобы, которые хотят отменить российское гражданство, закрыть русскоязычные школы, полностью закрыть российско-финскую границу и, в целом, поддерживают Украину, а, соответственно, — марионетки Соединенных Штатов», — прокомментировал он.

Журналист отметил, что Хаависто в 1990-х годах практически жил в Санкт-Петербурге, в Стубб в 2000-х хвастался налаженным диалогом с российскими дипломатами, однако ни один из них в своих предвыборных обещаниях не сделал ставку на отношения с Москвой. Они, наоборот, лишь соревнуются, кто больше «напакостит», создаст больше препятствий между Россией и Финляндией.

Собеседник отметил, что действующий президент и так на славу поработал над разрывом российско-финских отношений.

«А президент, кто бы не был из этих двух одинаковых, как говорится, из ларца, тот получит очень депрессивную Финляндию с разрушенной экономикой <…> В начале февраля вся Финляндия встанет в огромную забастовку: и транспортного сообщения, и авиасообщения, и, соответственно, всех сфер производства. Это показывает, что финны уже по горло сыты всеми обещаниями, урезаниями денег и отправлением помощи», — подчеркнул Кости.

По оценкам журналиста, запланированная забастовка может серьезно ударить по экономике страны, которая и без того находится в плачевном состоянии.

«И будущий президент Финляндии будет раскручивать все эти моменты, потому что денег ни на что не хватает, все буквально урезается. И, соответственно, антироссийская политика будет продолжаться. Американских солдат будет все больше и больше в Финляндии И всякие пакости не закончатся», — резюмировал Хейсканен.

Радужных перспектив в отношении России и Финляндии не рисует также и директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов, однако маленькая надежда на одного из кандидатов все же есть. По его словам, если политика Стубба продолжит «охлаждать» отношения с Москвой однозначно, то от Хаависто еще можно ожидать некого просветления. Тем не менее, строить прогнозы на основании предвыборных обещаний не приходится — нужно дождаться реальных действий.

«Стубб еще будучи министром иностранных дел Финляндии был достаточно ориентирован на НАТО, отношения с Россией развивать не старался. Он продолжить усиливать присутствие НАТО на территории Финляндии <…> Возможно, немножко умереннее наши отношения будут с Хаависто. Будем смотреть, но от Стубба я ничего хорошего не жду», — заявил политолог.

Markku Ulander / ТАСС; Личный архив Бориса Кузнецова; 5-tv.ru

В отношениях с Украиной, считает Кузнецов, Стубб также однозначно будет на ее стороне, будет голосовать за ее поддержку.

«Вопрос, насколько они национально ориентированные, насколько они готовы понимать, что экономика Финляндии тоже несет определенные издержки. И избиратели, естественно, будут недовольны в дальнейшем», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

По словам Кузнецова, недовольство политикой США и НАТО уже показывают фермеры, в частности во Франции. Северные народы, конечно, более сдержанные, но даже у финнов терпение может закончиться уже в скором времени, считает эксперт.

«Но, в любом случае, ни тот, ни другой кандидат не является пророссийским. Для нас это на самом деле все равно, кто из них победит. По большому счету, отношение пока в Финляндии, на ближайшую перспективу, не улучшится», — заключил Борис Кузнецов.

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