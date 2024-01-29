Боевики ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО, есть жертвы

Фото, видео: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO; 5-tv.ru

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Что известно об атаке неонацистов?

Калининский район Донецка оказался атакован боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Калининский район под обстрелом!» — написал он, добавив, что данные уточняются.

Однако, по предварительной информации, есть жертвы. От атаки ракетами из системы РСЗО могли погибнуть как минимум три мирных жителя Донецка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ атаковали при помощи дрона-камикадзе село Тишанка. Пострадавших в результате не было, однако оказались повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.