Умерла главная муза Федерико Феллини — Сандра Мило
Умерла Сандра Мило итальянская актриса, игравшая у Феллини
Фото: Joel C Ryan / ТАСС
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Актриса скончалась в возрасте 90 лет. Что с ней произошло?
Итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило скончалась на 91-м году жизни в доме среди своих близких, сообщает агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы. Великий итальянский кинорежиссер Федерико Феллини называл Мило своей музой.
Среди знаменитых кинокартин с участием итальянской красавицы: «Восемь с половиной» (1963), «Джульетта и духи» (1965), «Летнее безумие» (1964). В киношедеврах Феллини актриса обычно выступала в роли роковой, сексуальной красотки.
Примечательно, что сама Мило не считала себя музой великого Феллини. Она считала его гением, которого вдохновляла сама жизнь и окружающие его люди. В 2020 году Мило вручили премию «Золотой глобус» за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о невероятной истории любви Федерико Феллини.