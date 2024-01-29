Фото: Joel C Ryan / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Актриса скончалась в возрасте 90 лет. Что с ней произошло?

Итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило скончалась на 91-м году жизни в доме среди своих близких, сообщает агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы. Великий итальянский кинорежиссер Федерико Феллини называл Мило своей музой.

Среди знаменитых кинокартин с участием итальянской красавицы: «Восемь с половиной» (1963), «Джульетта и духи» (1965), «Летнее безумие» (1964). В киношедеврах Феллини актриса обычно выступала в роли роковой, сексуальной красотки.

Примечательно, что сама Мило не считала себя музой великого Феллини. Она считала его гением, которого вдохновляла сама жизнь и окружающие его люди. В 2020 году Мило вручили премию «Золотой глобус» за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о невероятной истории любви Федерико Феллини.