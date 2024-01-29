Пережил контузию и «дембельнулся»: история кота Товарища Майора довела до слез

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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История кота Твикса, который трагически погиб из-за халатности проводницы поезда, буквально всполошила весь мир. Товарищу Майору повезло: как бездомный кот нашел дом и стал героем в СМИ?

Против проводницы поезда, где со своим хозяином ехал, но до дома так и не добрался кот Твикс, возбудили уголовное дело. Сотрудница поезда стала героиней сотен негативных комментариев и еще десятков петиций с требованием наказать женщину по всей строгости закона. По итогу личность несчастной засекретили, а сама ситуация создала нешуточный прецедент, по итогу которого правила перевозки животных уже пообещали пересмотреть, а жители страны стали массово забирать животных из приюта.

Не стала исключением и история кота Товарища Майора. Усатый мурлыка нашел дом благодаря огласке его любопытной судьбы. Как пишет портал «Бизнес Онлайн». Журналистам солдаты ВС РФ из Татарстана рассказали, что весной 2023 года на блокпост российских военных в поселке Мироновский неожиданно пришел рыжий кот. Усатый боец уже успел вкусить жизнь, пережил контузию и был ранен.

Новобранцу дали кличку: учитывая опыт, назвали Товарищем Майором. Рыжий «офицер» почти сразу стал отзываться на новое имя. Коту выделили место в землянке, определили сухпаек. В основном рацион Майора состоял из тушенки и других консервов.

Очень быстро усатый питомец стал для солдат другом и соратником. Единственное, в чем Майор был совсем непригоден — ловля мышей. Одна такая встреча закончилась для кота настоящим стрессом. Шло время, а уходить от солдат кот так и не планировал. Зимой усатый постоялец стал замерзать и тихонечко сообщал об этом мяуканием, чем буквально подтолкнул российских солдат объявить клич о поиске дома.

«Здесь и бытовые условия ему не подходили, всегда был грязный, жил ведь в землянке. Да и болеть он начал, кашлял постоянно. Аппетит стал пропадать. Мы заказывали ему таблетки, лечили его от всего», — рассказывают бойцы.

На клич о поиске пристанища для маленького котенка откликнулась неравнодушная женщина по имени Снежана. Она приютила рыжего «вояку», отмыла, привела его в порядок и отпустила гулять по квартире.

Теперь усатый экспедитор успешно заведует домашним хозяйством и не прочь поболтать со своей хозяйкой. Новые хозяева уверяют: раньше кот был домашним, но нерадивые бывшие владельцы кота явно бросили. Впрочем, теперь Майору точно не о чем переживать: уж теперь-то о нем наверняка позаботятся.

«Он очень любит купаться! Мы смеялись даже, когда он пришел с прогулки и мы решили помыть ему лапы. А он полностью залез в ванну! Намылили его, мой младший сын долго смеялся от этого!» — уверяет новая хозяйка.

Судьба кошачьего солдата, чью жизнь спасли военные из Татарстана, тут же облетела соцсети. О Майоре написали блогеры, сделав его по-настоящему известным.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы.