Кейт Миддлтон вернулась домой после операции: что произошло с герцогиней

Кейт Миддлтон вернулась домой после удачной операции на брюшную полость

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Дома Кэтрин продолжит восстановление.

Принцесса Уэльская, перенесшая плановую операцию на брюшной полости наконец вышла из частной лондонской больницы, сообщает британское издание The Sun. Больше можно не волноваться из-за затянувшегося «больничного».

После хорошего прогресса принцесса Уэльская отправилась домой в Виндзор.

«Принц и Принцесса выражают глубочайшую благодарность всей команде лондонской клиники, особенно преданному своему делу медперсоналу за оказанную помощь. Семья Уэльских по-прежнему благодарна за добрые пожелания, которые они получили со всего мира», — передает Кенсингтонский дворец.

В больнице представительница королевской династии провела практически две недели. В домашних условиях Кейт по-прежнему будет восстанавливаться, но уже рядом со своим мужем и детьми.

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