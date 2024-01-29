По-другому: что значит для России выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из африканского союза ЭКОВАС

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Наталии Пискуновой; 5-tv.ru

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Сразу три африканских государства официально объявили о прекращении экономической поддержки объединения. Как на Россию повлияет выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо и почему страны поспешили с решением?

Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально заявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет Reuters. Правительства стран приняли решения сделать это «немедленно». Отмечалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер «разочарованы отступлением ЭКОВАС от идеалов и влиянием Запада». В беседе с 5-tv.ru Наталия Пискунова, африканист, доцент факультета мировой политики МГУ, объяснила, как экономически на позиции стран скажется принятое решение, а заодно — как ситуация затронет Россию.

Опасная тенденция

По словам Пискуновой, выход государств из африканского объединения подсвечивает опасную тенденцию, которая, возможно, приведет к возможному локальному перевороту и смене сил на континенте.

«За этими событиями стоит опасная тенденция. В странах Африки начинается тренд разобщения и контртренд на разинтеграцию. Этих событий ждали много лет, потому что все 2000-е годы страны Африки старались идти по образцу западноевропейской интеграции, то есть пытались построить там небольшой региональный Евросоюз на примере африканских государств. Но сейчас мы видим, что в ЭКОВАСе это сделать довольно затруднительно», — объясняет она.

Когда одни становятся всем, а другие — никем

Что касается общности экономических интересов в Африке, то здесь ситуация усугубляется, подчеркивает эксперт. С высокой долей вероятности Мали, Нигер и Буркино-Фасо, ранее объединенные общей политической и экономической идеологией, будут развивать свое, индивидуальное влияние. При таком раскладе шансов сравняться и получить дивиденды у трех стран нет, проясняет она.

Расклад экономических сил рискует перевернуться с ног на голову. Лидерство с высокой долей вероятности захватит Нигерия как региональный лидер по экономике и политическому развитию.

«Фактически, если мы говорим об экономических последствиях для региона, то здесь несколько моментов. Прежде всего важно то, что эти государства фактически закрываются друг от друга. Они будут взаимодействовать меньше между собой в плане таможенной нагрузки, а этот способ взаимодействия изначально и подразумевался ЭКОВАСом как интеграционным объединением. Плюс это отразится на валютах региона, потому что они старались отвязаться сначала от франков, потом перейти от доллара и перейти на расчеты национальных валют, чтобы укрепить экономику. Сейчас это все будет под большим-большим ударом.

С другой стороны, такая возможная тенденция на разобщение и, фактически, распад ЭКОВАС, может привести к укреплению государств региона, но это не будет укреплением Мали, Буркино-Фасо и Нигера», — спрогнозировала она.

Россия в плюсе?

Выход из ЭКОВАС обнажает еще одну существенную угрозу, связанную с территориальной целостностью африканских стран.

В условиях разобщения, подчеркивает Наталья Пискунова, склонные к абсолютному контролю США могут использовать территорию Мали или Нигера как плацдарм для своих баз.

«Это могут быть китайские военные базы, могут быть американские. Разницы особой нет», — отмечает она.

Что касается судьбы России, то Москва и регионы лишь выиграют от политических игр, царящих в африканском регионе. Связано это, в первую очередь, с укреплением торгово-экономических отношений двух сторон. Заинтересованные в финансовой поддержке и перспективном сотрудничестве Мали, Буркина-Фасо и Нигер будут стремиться укрепить уже имеющиеся связи, а значит, усилят экономику РФ.

«Для опасных тенденций для России здесь нет, потому что Россия акцентировала внимание именно на двусторонних отношенияхх. Изначально наша страна строила отношения, не привязываясь к тому, входят ли они в какое-то интеграционное региональное объединение или не входят, поэтому в принципе для России опасности здесь нет. Ситуация для Москвы, в целом, достаточно стабильная, а при некоторых условиях у РФ появятся преференции в плане торговых отношений, расширения объемов экспорта и импорта», — подвела черту она.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о выходе Буркина-Фасо, Мали и Нигер из ЭКОВАС.