В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в предвыборных дебатах
Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Сегодня ЦИК зарегистрировал действующего лидера в качестве кандидата на выборах.
Пресс-секретарь российского лидера и кандидата в президенты Дмитрий Песков рассказал, примет ли участие Владимир Путин в предвыборных дебатах. Об этом он поговорил с журналистами.
«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал Песков.
Сегодня Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Путина в качестве кандидата в президенты. Решение об этом, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, было принято единогласно. Удостоверение о регистрации получил сопредседатель штаба, народный артист России Владимир Машков.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участки для голосования на выборах президента за рубежом будут открыты во всех странах, где есть российские представительства, в том числе и в недружественнных.