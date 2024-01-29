Новые угрозы: Зеленский перешел к запугиванию Европы из-за отсутствия помощи

Фото, видео: Markus Schreiber / ТАСС; 5-tv.ru

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Лидер киевского режима уже не знает, как выпросить оружие у своих союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский теперь грозит расколом Евросоюзу. В интервью немецкому телеканалу ARD глава киевского режима заявил, что Европа не в состоянии справиться с помощью ВСУ в одиночку, не хватит ни финансов, ни оружия.

И если США не согласуют новые поставки, НАТО ожидает провал, так как европейские страны не найдут общего решения и не смогут объединиться, а Вашингтон их бросит.

Кстати, вышло это интервью одновременно с обнародованием данных о падении доходов Зеленского: за 2022 год его семья заработала всего 98 тысяч долларов, около девяти миллионов рублей, что в три раза меньше, чем годом ранее.