Под Ярославлем предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Дрон был подавлен силами РЭБ.

Беспилотник противника пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославсколй области, однако попытка была пресечена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода „Славнефть-ЯНОС“ была предотвращена атака беспилотника», — написал он.

Евраев уточнил, что на месте работают оперативные службы, а также правоохранители. Пострадавших и возгораний в результате нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник сбили над Ростовской областью. Дрон нес на себе взрывное устройство и при падении оно сдетонировало, что привело к повреждениям загородного лагеря.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.