Никогда не поздно? Невролог назвал лучший возраст для получения образования

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Нужно успеть, пока способности человека к восприятию информации не начали снижаться.

Лучший возраст для обучения — от 17 до 20 лет. Об этом рассказала изданию Газета.ру Екатерина Демьяновская, невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Как объяснила специалист, именно в это время у людей наиболее активно работает особая структура мозга — стриатум. Она задействована в процессе обучения: закреплении различных полученных навыков, формировании пунктуальности человека, систематизации памяти.

Такие данные подтверждаются научными экспериментами. Проведенное несколько лет назад в Нидерландах исследование показало, что добровольцы от 17 до 20 лет среди 232 участников от восьми до 25 обучались лучше и быстрее всего. Их точность в обработке и усвоении информации достигала 97%.

«Еще один аргумент за обучение в молодом возрасте связан не с работой мозга, а с общими психофизическими навыками. Студенты учатся взаимодействовать с самыми разными людьми, трудиться в режиме цейтнота (например, перед сессией), самостоятельно распределять время для отдыха и работы», — заметила эксперт.

Также Екатерина Демьяновская предупредила, что молодежь может подстерегать преждевременное снижение интеллектуальных способностей, которое связано со злоупотреблением гаджетами. Из-за постоянного использования технологий падает концентрация, нарушается память, ухудшается координация движений. Все дело в том, что некоторые области мозга начинают работать хуже за их ненадобностью — со всем справляются телефоны и ноутбуки.

«К счастью, цифровая деменция обратима. Чтобы избежать ее последствий, нужно придерживаться нескольких правил: стараться вспоминать информацию самостоятельно, а не обращаться сразу в поисковики, побольше читать, играть на музыкальных инструментах или изучать новый язык и, безусловно, не забывать о ежедневной физической активности», — успокоила врач.

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