Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

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Пострадавших при этом нет. Подробности привели власти региона.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», — написал он.

По информации Голубева, пострадавших в результате нет. Однако дрон нес на себе взрывное устройство и при падении оно сдетонировало, что привело к повреждениям загородного лагеря.

«Частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации», — уточнил губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты нанесли очередной удар по Донецку. Их жертвой стала обычная городская семья с детьми, на которою они скинули снаряд с коптера.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.