Роковой отпуск: знаменитости, которые трагически погибли во время отдыха
Актриса Ричардсон трагически погибла во время отпуска
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
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Во время отдыха инстинкт самосохранения и внимательность притупляются, однако несчастный случай может произойти в самом неожиданном месте и в самое неожиданное время.
Немногие задумываются, что роковая судьба может настигнуть человека в самый счастливый момент. Не так важно, какое у него занятие или профессия — не застрахован никто, а особенно те, кто проявляет неосторожность. Издание VOICE собрало подборку знаменитостей, которые трагично скончались во время своего отпуска.
Сергей Супонев
Сергей Супонев.
Российский телеведущий Сергей Супонев, создавший такие передачи, как «Звездный час» и «Зов джунглей», неожиданно погиб в 2001 году. В деревне Едимоново вечером он решил прокатиться на снегоходе по льду Волги, однако не справился с управлением и врезался в речную пристань.
Получив несовместимые с жизнью ранения, ведущий быстро скончался. Его тело нашли той же ночью.
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель.
Французский актер театра и кино Гаспар Ульель в 2022 году отправился на горнолыжный курорт Ла-Розьер в Савойе. На пересечении двух склонов артист столкнулся с другим лыжником и получил серьезную травму головы — он ехал без специального шлема, надеясь скорее перебраться к друзьям.
Мужчину экстренно перевезли на вертолете в больничный центр города Гренобль, однако медикам не удалось спасти жизнь Гаспара.
Вероника Никонова
Вероника Никонова.
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске в 2019-м. Вместе с супругом Петром Маркеловым они отправились в свадебное путешествие. Пара переходила реку Текланика, но ее поток оказался слишком сильным и быстрым из-за недавних дождей. Вероника случайно оступилась и упала, а намокшая сумка утянула ее под ледяную воду.
Мужу удалось вытащить Никонову, однако ни искусственное дыхания, ни массаж сердца не спасли ей жизнь — несмотря на все усилия, девушка умерла.
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон.
В 2009 году английская актриса Наташа Ричардсон получила травму головы в горах Мон-Трамблана в Квебеке. Артистка непредусмотрительно каталась без шлема на специальной трассе для новичков и упала на одном из спусков. Наташа не придала ушибу большого значения и отказалась от врачебной помощи.
Спустя некоторое время она почувствовала сильную головную боль и была экстренно госпитализирована. Когда супруг актрисы киноактер Лиам Нисон прибыл в больницу, Ричардсон уже впала кому. Спустя несколько дней семьей было принято решение отключить артистку от аппарата жизнеобеспечения — по оценкам врачей, наступила полная смерть мозга. Обратись бы она за помощью раньше, трагедию было бы возможно предотвратить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие три актрисы ушли слишком рано.