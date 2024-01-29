Не дождетесь: Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине

Фото, видео: Reuters / RONDA CHURCHILL; 5-tv.ru

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По словам бывшего главы Белого дома, он вернется к этому вопросу после победы на выборах. Только вот состоятся они лишь в ноябре.

Дональд Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в партии.

По их словам, бывший президент США хотел бы отложить этот вопрос до своей новой потенциальной победы на выборах. А учитывая, что это может случиться лишь в ноябре, Киеву придется ждать помощи еще почти год. Последнюю партию американского оружия там получили в конце 2023-го.

Перед Новым годом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев получил последний в 2023-м пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. На этом соответствующий запас в бюджете был исчерпан.

Еще осенью 2023-го администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине и противодействия Китаю и России. На эти цели Белый дом просил 106 миллиардов долларов. Заявку должны утвердить обе палаты Конгресса. Республиканцы отказались поддерживать проект — они требуют, чтобы власть позаботилась о защите границ Штатов.

Тем временем Россия продолжает проведения спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о ее начале. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден назвал Трампа «действующим президентом».