Гидрометцентр предупредил москвичей о влажной и мрачной погоде в ближайшие дни

Вильфанд: в Москве в ближайшие дни будет влажная и мрачная погода

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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В течение всей текущей недели погода в столице будет неоднородной.

В Москве на этой неделе будет неоднородная погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. В ближайшие дни сохранится высокое давление, облачность и местами небольшие осадки.

Так, в понедельник утром температура начнет поднимется от минус 10 градусов до минус 2-4 градусов вечером. Также на улице будет облачно с небольшими прояснениями, небольшой снег. В ночь на вторник температура будет держаться около 2-4 градусов ниже нуля. Приблизительно такая погода сохранится и в остальные ночи вплоть до пятницы. А днем воздух прогреется до 2 градусов. Также выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Со среды давление резко понизится, а погода будет облачной и мрачной», — отметил он.

Ожидается, что в среду утром температура будет от нуля до минус 2. Высокое давление сохранится, а вместе с ним и выпадут осадки в виде мокрого снега. В четверг и пятницу будет облачная погода, снег. 1 февраля температура составит от минус 2 до плюс 2, а 2 февраля — от минус 3 до 2 градусов тепла.

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