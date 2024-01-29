Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer

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Неужели власти страны тайно снабжают ВСУ оружием?

Украинские фуры буквально опустошают склады боеприпасов армии Греции. Об этом заявил лидер партии страны «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос.

«Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! <…> Грузовики с украинскими номерами „опустошают“ склады боеприпасов в Кехрие?» — написал депутат в соцсети X.

Велопулос указал, что только 15 января было замечено более 17 украинских фур. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдалась и в последующие дни.

Депутат пообещал поднять вопрос в парламенте Греции. Он также подчеркнул, что если происходящее является правдой, то «это измена».

Прежде мэр Киева Виталий Кличко назвал «безумным» масштаб дефицита боеприпасов ВСУ. В связи с этим он потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения ВСУ на фронте. Но, кажется, Берлин не торопится идти на встречу. Власти страны заявили, что не способны оказывать помощь Украине в одиночку и предложили распределить финансовую нагрузку между всеми участниками Евросоюза.