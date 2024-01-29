Пилотов разбившегося в Афганистане Falcon 10 лишили права на полеты

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Летчики подделали в США документы о прохождении подготовки для управления самолетом.

Пилотов разбившегося в Афганистане Falcon 10 Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева лишили летных свидетельств. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на источники в Минтрансе. Такое решение было принято из-за того, что мужчины указали недостоверные сведения о себе.

Поддельными документами стали те, в которых указывалось, что якобы Грачев и Беляков прошли подготовку на Falcon 10. В них утверждалось, что мужчины обучились управлять этим типом самолета в авиационном учебном центре Flight Safety International в США и получили сертификаты в мае прошлого года. Их пилоты предоставляли Росавиации в сентябре прошлого года. На основании чего министерство выдало им свидетельства частных пилотов с допуском к управлению Falcon 10.

Частный самолет французского производства потерпел крушение в горах Афганистана 21 января. На борту находилось шесть человек, двое из них — супруги Анатолий и Анна из Волгодонска — погибли на месте. Как выяснилось, пара отправилась на отдых в Таиланд еще в конце декабря. Там Анне через несколько дней стало плохо. Россиянку госпитализировали в больницу в Паттайе. Местные медики диагностировали инфекцию. Около месяца врачи пытались стабилизировать состояние, но лучше не становилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тогда Анатолию медики посоветовали перевезти супругу на родину. Семья заказала частный рейс. Супруги вылетели из Паттайи. После дозаправки в Индии планировалась еще одна посадка в Ташкенте перед вылетом в Москву. Но, пролетая над Афганистаном, борт потерпел крушение в горах в районе афганского Бадахшана. Возбуждено уголовное дело.

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