«Развивается очень энергично»: Путин оценил товарооборот между РФ и Белоруссией

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам главы государства, эта работа идет в двустороннем режиме.

Дав старт новому проекту по освоению Антарктиды, Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз — обсудили отношения двух стран в экономической сфере.

«В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые десять месяцев прошлого года товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов. Если в долларовом эквиваленте говорить, он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором. Эта работа идет в двустороннем режиме», — указал Путин.

Двусторонняя встреча состоялась перед заседанием Высшего Госсовета Союзного государства. Оно пройдет сегодня в Петербурге. В пресс-службе Кремля уточнили, что темой встречи станет дальнейшая интеграция двух стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на два года.