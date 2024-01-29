Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи в Лувре

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Так борцы за экологию решили привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.

Одна из главных достопримечательностей Лувра подверглась нападению. Климатические активисты облили супом знаменитую картину Да Винчи — Мона Лизу. Так они решили привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции.

Сотрудники музея закрыли испорченный экспонат и попросили посетителей выйти из зала. Легендарная Джоконда не пострадала, так как находилась за стеклом. Нападавших задержали.

В прошлом году экоактивисты напали в Лондоне на знаменитую картину «Венера у зеркала» испанского художника Диего Веласкеса. Протестующие с молотками набросились на полотно XVII века. Таким образом они хотели выразить протест против добычи ископаемого топлива в Великобритании.