Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Националисты вновь потерпели неудачу на поле боя.

Еще одну попытку замены боевиков ВСУ на передовой сорвали на артемовском направлении. Под покровом тумана националисты пытались перебросить на линию фронта дополнительные силы, но были застигнуты дроном-разведчиком. Уничтожение отряда оставалось делом техники. За происходящим разгромом наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

За последние полгода это чуть ли не самый безопасный выход с разведчиками к окрестностям Клещеевки.

«Идеальная погода, легкий накрапывающий дождик, туман — это просто идеально для выдвижения. И только на подходе к передку мы будем опасаться визуального выявления», — говорит боец с позывным «Слон».

В окрестностях Клещеевки, так же пользуясь туманом, украинская сторона пытается провести ротацию, но не остается без внимания наших военных

«Дрон-разведчик занимает высоту сейчас, за ближайшие пять минут он должен оказаться на точке, откуда оператор, вот он, будет корректировать удары нашей артиллерии», — говорит корреспондент.

По группе ВСУ летят первые снаряды. Выжившие разбегаются и тут же следует еще удар. Боевой выход ВСУ в окрестностях Клещеевки обернулся бегством. Разведчики еще несколько часов следили за точкой, но движения так и не выявили.

«Одна задача — это четыре-пять часов, включающие в себя выдвижение скрытное, пережидание обстрела, выход на точку, запуск, корректировка. Ну и отход, возможна и огневая работа, там уж как приходится», — говорит боец.

Но в этот раз обошлось без обстрелов и огневой работы. Вечером снова спустился туман, и снова мы благополучно добрались до нашего эвакуационного автомобиля.