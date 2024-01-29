Умерла советская певица и бывшая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова

Фото: Корзин Борис / ТАСС

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Артистка ушла из жизни в своем доме в США.

В США скончалась советская певица и бывшая супруга Иосифа Кобзона Вероника Круглова. Ее сердце остановилось еще 24 января, однако об этом стало известно лишь сейчас. Ей было 83 года. Печальное известие сообщил певец Олег Фриш в социальной сети.

«Скоропостижно ушла из жизни Вероника Круглова. Дома, в Сан-Франциско. Она была прелестной, очень искренней, теплой и душевной. Светлая память!» — написал он.

Круглова родилась в 1940 году в Сталинграде. В 22 года переехала в Ленинград. Она прославилась, исполнив песню «Ничего не вижу» Оскара Фельцмана на слова Льва Ошанина. В ее репертуаре были такие хиты, как «Топ-топ, топает малыш», «Прощайте, голуби», «Возможно», «Под Москвой в садах зеленых».

Замужем Круглова была пять раз. Первым супругом стал Иосиф Кобзон. Брак с ним продлился всего три года. Вторым избранником стал Вадим Мулерман.

В конце 1980-х годов Круглова закончила ГИТИС и стала дипломированным режиссером музыкального театра и культурно-массовых мероприятий. В 1990-е она переехала в США. Последнее большое интервью Вероника Круглова давала 15 лет назад.

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