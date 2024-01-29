МВД РФ повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenkoukrinform

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Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по трем статьям.

МВД России вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Это следует из базы ведомства.

Сообщается, что он был повторно объявлен в розыск в связи с возбуждением нового уголовного дела. Однако по какой именно статье — не уточняется.

По информации источника РИА Новости, в отношении журналиста возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

В первый раз Гордон был объявлен в розыск в июле 2022 года. За несколько месяцев до этого СК РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело сразу по трем статьям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина*. Известно, что он выступал против спецоперации, а также распространял фейки о ВС РФ.

* — признан иноагентом в РФ