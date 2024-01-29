Неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле: что известно
Свыше 40 человек задержаны в Стамбуле после стрельбы в католической церкви
Фото, видео: Reuters / DILARA SENKAYA; 5-tv.ru
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Злоумышленники открыли огонь по прихожанам во время молитвы. Погиб один человек.
Двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле в субботу, 28 января. Злоумышленники открыли огонь по прихожанам во время молитвы. Согласно последним данным, в результате произошедшего погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что полиция после нападения на церковь начала масштабную операцию. В тот же вечер были задержаны двое подозреваемых. Позднее стало известно, что всего в рамках расследования задержали 47 человек.
Как сообщило агентство Reuters, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»* (сокращенно ИГ*, ИГИЛ*).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Турции экстренно сел самолет из-за криков из багажного отделения.
* — организация, признанная террористической и запрещенной в России