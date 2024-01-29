«Обожаю все старое»: Ирина Пегова поразила поклонников необычным образом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса не перестает приятно удивлять фанатов.

Актриса Ирина Пегова восхитила поклонников своим новым образом в стиле ретро. Его знаменитость подобрала для концерта, который посвящен 100-летию «Мосфильма». Снимком она опубликовала в социальных сетях.

Актриса облачилась в платье в горошек с кружевным воротником. Дополнила она образ красивой прической и яркой помадой.

«Обожаю все старое», — призналась знаменитость.

Ирина Пегова в ретрообразе. Instagram* / pegovairina

Поклонники тут же отреагировали на новый образ актрисы и забросали ее комплиментами.

«Талантливая, красивая, эффектная»;

«Ваш новый образ хорошо, а ваши глаза — загадка. Они просто светятся»;

«У вас прекрасный, эстетический, чуткий вкус»;

«Как вам идет фасон этого платья. Такая стройная», — написали фанаты.

К слову, недавно Пегова поделилась своими секретами похудения. Ей однажды удалось сбросить 27 килограммов. Чтобы похудеть, она стала выпивать дневную норму чистой воды и есть три-четыре раза в день. Но порция не должна превышать размер ладони. Также она старается не торопиться во время приема пищи, и может обедать в течение часа.

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