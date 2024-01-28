На Западе признали беспомощность украинских ПВО перед неуловимой ракетой РФ

Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин

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Поставленные киевскому режиму зенитные установки не могут противостоять российскому оружию.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины западного производства не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22, сообщает YouTube-канал Military TV.

"Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22. Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22", — говорится в сообщении.

Канал отметил, что усовершенствованная российская ракета движется с очень большой скоростью и наносит удары с неожиданной траектории, что становится сюрпризом для противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский ТОС «Солнцепек» обратил ВСУ в бегство под Харьковом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.