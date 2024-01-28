ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке

Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава семейства получил серьезные ранения.

Украинские националисты нанесли очередной удар по Донецку. Их жертвой стала обычная городская семья с детьми, на которою они скинули снаряд с коптера. В распоряжении сайта 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия. Прилет боеприпаса произошел в Кировском районе Донецка.

Местный житель Станислав рассказал, что семья отправилась в магазин за продуктами. Женщина и дети не пострадали, а вот отцу повезло меньше. Снарядом ему сильно посекло ноги. Его экстренно доставили в больницу.

«Попадание сильное. Сообщали, что он может остаться без ног», — рассказал Станислав.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом. Из-за атаки террористов пострадал рабочий.