ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом, пострадал рабочий
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
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Мужчина был экстренно госпитализирован. В каком состоянии он находится?
Экскаватор атаковали украинские националисты при помощи дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки ВСУ пострадал рабочий. Он был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги.
После начала спецоперации по защите Донбасса российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина увиливает от ответственности после удара по Ил-76.