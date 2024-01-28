Кандидат в президенты РФ Даванков поставил подпись за эколога Баташева

Фото: ВКонтакте / Анатолий Баташев / a.batashev

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Политик заявил о желании встретиться с самовыдвиженцем на дебатах.

В Санкт-Петербурге около крейсера «Аврора» прошел пикет по сбору подписей за блогера и эколога Анатолия Баташева для регистрации на выборах президента РФ. Свою подпись за него в ходе мероприятия поставил кандидат в президенты от партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«У Анатолия Баташева экологическая повестка, и мне бы было интересно с ним встретиться на дебатах, чтобы обсудить его позицию по разным вопросам», — объяснил Даванков.

Кандидат в президенты РФ добавил, что не разделяет позицию по тем или иным вопросам не с каждым оппонентом. При этом уверен, что каждый кандидат мог открыто выразить ее на дебатах. Даванков отметил, что хотел бы подискутировать с Баташевым, а также пожелал остальным кандидатам удачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента 29 января.