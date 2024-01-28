ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Что нужно знать, чтобы не стать жертвой аферистов?

Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале предупредила о новой схеме мошенников. Теперь аферисты начали рассылать письма от имени ведомства.

На электронную почту потенциальной жертвы мошенники присылают письмо о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Дальше они просят их пройти дополнительную проверку или предоставить определенные сведения.

ФНС предупреждает, что она к этому не причастна. Служба не рассылает подобных сообщений, а также не звонит с предложением оплатить налоги по интернету.

Кроме того, вся информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят исключительно автоматические уведомления, не содержащие конфиденциальных сведений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме через СБП.