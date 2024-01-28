«Наводит ужас»: ВС РФ применили против ВСУ переделанный корабельный бомбомет

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

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Как усовершенствовали оружие?

ВС РФ ударили по позициям боевиков ВСУ модифицированным советским реактивным бомбометом РБУ-6000 калибра 213 миллиметров. Об этом рассказал один из военнослужащих агентству РИА Новости.

«Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, мы ее переделали», — рассказал солдат.

Военный пояснил, что бомбомет переоборудовали так, что теперь он может атаковать не только морские, но и наземные цели. Модифицированным оружием и был нанесен удар по ВСУ на артемовском направлении фронта.

Усовершенствованную версию РБУ-6000 установили на бронеавтомобиль «Урал». В снаряды добавили взрывчатые вещества и поражающие компоненты.

«Эффективно, мощно. Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ», — рассказал военнослужащий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные итоги СВО за прошедшую неделю.