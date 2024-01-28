Навсегда в памяти: в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Ученики легендарного артиста регулярно приходят к нему на могилу, что почтить его память.

Народному артисту СССР Василию Лановому открыли памятник на Новодевичьем кладбище в Москве. Легендарный актер с 1985 года преподавал в Театральном институте имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Ученица великого преподавателя Мадлен Данилина рассказала 5-tv.ru, что смерть великого артиста стала трагедией для всей России. На могилу к Лановому часто приезжают его ученики и поклонники. А теперь здесь появился и памятник, который не могли установить несколько лет.

Артист скончался в 2021 году на 88-м году жизни от осложнений коронавируса. Ученики запомнили своего знаменитого педагога как статного мужчину, который умел красиво излагать свои мысли. Он всегда находил подход к своим подопечным, становясь ровесником для них.

Могила первого красавца советского кино хоть и долгое время была без памятника, но всегда была ухоженной. Артиста не забывают, а памятник лишь подчеркнул, какого уровня человеком был Василий Лановой.

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