Не стоит доверять: юрист отметил подозрительный вывод средств VIP-коуча Тлиашиновой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Блогер использует фирмы-однодневки для заработка, тем самым уклоняясь от уплаты налогов?

Коуч и блогер Инна Тлиашинова, как юридическое лицо, использует подозрительные схемы для вывода денег. Об этом сообщил юрист Глеб Подъяблонский в интервью сайту 5-tv.ru.

Журналистам удалось выяснить, что у блогера нет действующих организаций. Специалист отметил, что это похоже на то, что люди перечисляют деньги компании, которая юридически не имеет отношения к блогеру. Тлиашинова в этом случае просто исполняет роль сборщика средств. Возможно и такое, что учредители этих фирм-однодневок никак не связаны с так называемой гуру.

«Когда доходит до необходимости платить налоги, деньги все с компании давным-давно уже выведены. Директором ее оказывается „бомж с Казанского вокзала“, ну и, соответственно, компании поддаются на ликвидацию», — сказал юрист.

Подъяблонский подчеркнул, что с такими компаниями-однодневками не стоит связываться. Такими схемами как раз пользуются мошенники и блогеры, которые пытаются продавать воздух.

Скандал вокруг коуча начался после нападения на журналиста «Известий» Натали Графчикову. Корреспондент попала на семинар к Тлиашиновой, но там ее ждали неприятности. На журналиста и оператора напали люди блогера. Охранники повалили Графчикову на пол и начали избивать, а после «выбросили» без обуви на улицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура подключилась к расследованию дела о нападении на журналистку «Известий».