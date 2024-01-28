«Ожидается прибавка в семействе»: Екатерина Волкова поделилась радостной новостью

Екатерина Волкова станет бабушкой во второй раз

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Кто и когда родится в звездной семье?

Актриса театра и кино Екатерина Волкова, известная по ролям в сериалах «Влюбленные женщины», «Скорая помощь», сообщила о пополнении в семье на церемонии вручения премии «Золотой орел». Ее старшая дочь ждет второго ребенка.

«У меня ожидается прибавка в семействе к моему юбилею. Я буду дважды бабушка», — призналась счастливая Волкова.

Первому внуку актрисы уже почти два года. Мальчика зовут Тимофей. Екатерина его обожает и очень любит проводить с ним время. Особенно на даче, как истинная бабушка.

У звезды сериала «Скорая помощь» есть еще двое детей от брака с писателем Эдуардом Лимоновым. Сын Богдан и самая младшая дочка Александра, которые сейчас погружены в учебу.

Пол будущего внука артистка решила пока не рассекречивать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST и Ассоль раскрыли имя дочери.