Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
Виктория Андреева 893 0
Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Печальную новость сообщила дочь выдающегося деятеля искусств.
Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков, передает ТАСС. Печальную новость сообщила дочь выдающегося деятеля искусств.
«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — подчеркгула Катерина Новикова.
Точная причина случившегося пока неизвестна. Новикову было 80 лет.