Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Попытки стравить Москву с рядом стран Европы терпят оглушительный крах.

Лидер британской социально-консервативной партии «Наследие» Дэвид Кертен озвучил настоящее отношение Соединенного Королевства к России. В обращении, размещенном в соцсетях, политик заявил, что Москва не враг Великобритании, развеяв все слухи о возможной напряженности между двумя государствами.

«Что за полная чепуха. Россия не наш враг», — написал Кертен в ответ на сообщение телеканала GB News, в котором говорится, что Россия якобы может начать войну против стран Запада в течение шести лет и британцы должны быть к этому готовы.

Лидер британской социально-консервативной партии «Наследие» Дэвид Кертен опроверг вражду с РФ. Фото: Twitter / David Kurten

Одним из первых о возможном столкновении интересов РФ с Великобританией на открытом поле заявил начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс. В своем официальном обращении к нации военачальник заявил о повышенной необходимости обучать и вооружать гражданскую армию. Главной предпосылкой к таким действиям он назвал надвигающуюся угрозу со стороны России. Чем именно она продиктована, Сандерс объяснить так и не смог.

Официальных комментариев по реплике начальника Генштаба от парламента Великобритании не поступило, однако, немалая часть граждан оказалась с Сандерсом не согласна. Под комментарием Кертена пользователи соцсетей поставили десятки тысяч одобрительных реакций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия открыта к предложениям по урегулированию конфликта на Украине.