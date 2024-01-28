Задержаны все диверсанты, совершившие теракты в Крыму

Сергей Аксенов: все группы диверсантов, которые совершили теракты, задержаны

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Всех преступников ожидает суровое наказание.

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что благодаря профессиональным действиям силовых и правоохранительных структур, Крым надежно защищен. Об этом он рассказал в эфире региональной телекомпании 28 января.

По его словам, задержаны все группы без исключения, которые совершили теракты в регионе. Все те, кто подрывал железные дороги и любым другим способом пытался навредить мирным гражданам. Аксенов подчеркнул, что диверсантов ожидает строгое наказание.

«Системно работает правоохранительный блок в координации с исполнительными органами власти. Мы все без исключения знаем свои зоны ответственности в случае любого развития ситуации», — уточняет глава республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что террористка Дарья Трепова* останется в СИЗО до нового суда.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России.