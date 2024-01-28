В Химках возбудили дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов

Фото: 5-tv.ru

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Накануне вечером было совершено нападение на корреспондента МИЦ «Известия».

Следователи в подмосковных Химках возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Произошло это после нападения на корреспондента МИЦ «Известия» Натали Графчикову на семинаре коуча-блогера Инны Тлиашиновой.

Вечером 27 января 2024 года журналист МИЦ «Известия» совместно с оператором для того, чтобы снять репортаж о том, как устроена российская блогосфера, прибыли в дом в деревне Юрлово городском округе Химки, где проводился семинар известного блогера. Когда они вошли в помещение, к ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у корреспондента «Известий» подозрение на сотрясение мозга после нападения.