«В лучших традициях»: Кудрявцева устроила скандал на шоу, но нашла отговорку

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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У вопиющего поступка телеведущей нашлась вполне объяснимая причина. Что так разозлило знаменитость?

Известная телеведущая Лера Кудрявцева облила водой гостью на шоу на федеральном канале, после чего покинула студию. Свое вопиющее поведение звезда объяснила в Telegram-канале.

Знаменитость поразила история 21-летнего Виктора Мохнева, который также стал участником программы. Во время эфира юноша рассказал о своей непростой судьбе — мать родила его в общественном туалете, после чего ребенка отправили в детский дом.

В возрасте пяти лет Виктора усыновила семья, подарив мальчику немаленькую любовь. Но все же он мечтал познакомиться с биологической мамой. Спустя время родительницу разыскали, однако та не захотела общаться с родным ребенком.

Несколько лет назад приемная мать Виктора скончалась, а парень остался с отцом.

«На этом бы все и закончилось, но в лучших традициях шоу появляется „мать“. Ну как мать… Я вот честно скажу, не смогла бы вести программы на такие темы. Я слишком эмпатична и все воспринимаю близко к сердцу», — поделилась Лера Кудрявцева.

Студию посетила биологическая мама юноши, Елена Мохнева. Женщина попросила прощения у сына, после чего родные люди обнялись. По мнению телеведущей, именно на этом моменте и стоило завершить съемки программы — Виктор простил непутевую родительницу.

Сердце Кудрявцевой «не выдержало». Она объяснила подписчикам, что в ее голове «кружила» жизнь брошенного мальчика, который мечтал, что родная мать его вспомнит и найдет. К тому же оказалось, что Елена оставила пятерых детей, а не только Виктора.

«И у меня падает забрало. Я вижу глаза этого паренька. Раненый. И понимаю, что никогда эту его боль не понять ни нам, ни кому-то бы ни было… И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!» — поделилась звезда.

Из-за нахлынувших эмоций она не смогла продолжить съемку и покинула студию, вернувшись спустя некоторое время. После завершения программы Виктор посетил гримерную Кудрявцевой, они обнялись и стояли молча, в то время, как Лера плакала.

Свой характер ведущая назвала «дурацким» — пропускать мимо себя трагические истории у нее не выходит. Именно поэтому определенные поступки становятся чрезмерно эмоциональными и временами «дебильными». Поведение знаменитости осудили в Сети, однако недовольным Кудрявцева дала емкий и честный ответ.

«Как чувствую, так и живу… А еще, конечно же, легче и круче обсудить и осудить меня со стаканом воды, чем эту женщину. С ней-то все понятно. Горько, что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок», — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева взбесилась, отвечая на слухи о выходке мужа.