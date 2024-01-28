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Александр Шахов уверен, что, последовав его простому, но эффективному совету, которым он поделился с 5-tv.ru, вы быстро наведете порядок в своей личной жизни.

Часто ли вы терпите и прощаете своего партнера за то, что он совершил неприемлемый по вашим меркам поступок? Даже если признался и пообещал не повторять ошибок, он снова и снова проделывает свою трюки, словно проверяя вас на прочность? Почему так происходит и что с этим делать, рассказал популярный психолог Александр Шахов. Эксперт поделился с 5-tv.ru простым, но эффективным советом, благодаря которому вы сумеете быстро навести порядок в личной жизни.

«В момент ссоры, когда нам предъявляют претензии, возникает очень сильный эмоциональный отклик, нам неуютно находиться в этой ситуации, поэтому мы готовы пообещать что угодно ради того, чтобы избежать дискомфорта», — объяснил Шахов механизм формирования обещаний.

Впоследствии, из-за благополучного исхода конфликта — если получено прощение — эта эмоциональная ситуация уходит на дальний план. Наша психика устроена таким образом, что мы склонны забывать то, что ранее причиняло нам сильную боль: негативный опыт, расстройства вытесняются в подсознание с одной целью — «похоронить» воспоминания. Поэтому, по мнению психолога, для человека-обманщика забывание становится вполне естественным, привычным делом, даже если он искренне пытался встать на путь истинный.

Каждый раз, советует эксперт, когда человек обещает вам что-то не делать, обязательно задайте ему вопросы:

«КАК ты собираешься это исправить? ЧТО ты будешь делать, чтобы ТАК больше не происходило?»

Нельзя просто взять и прекратить. Для того чтобы изменить свои привычки и поведение, нужно практиковать их изменение практически ежедневно. И если такого плана нет, то нет и шансов, считает Шахов, что такое поведение изменится.

Методика работы с партнером, который «кормит» обещаниями (по А. Шахову)

Например, вас раздражает одна фраза партнера, и вы хотите его перевоспитать, переучить произносить эти неприятные слова.

Пусть ваш партнер выпишет на телефон эту фразу, поставит ее на заставку и каждый день ее читает.

Самое главное — чтобы он запомнил, потому что, когда ситуация пройдет, он о ней забудет, а память сама ее вытеснит в подсознание как ненужную. И ваша задача — напоминать ему каждый раз и даже попросить пообещать, что он будет читать фразу-утверждение. Если повторять ее по два-три раза каждый день — утром, днем и вечером — то человек начнет запоминать, и его поведение изменится.

«Чем чаще мы встречаемся с какой-то информацией, то человек понимает: это значимая вещь и переводит ее из кратковременной памяти в долговременную», — подчеркнул Александр Шахов.

При этом, предупреждает психолог, не стоит настраиваться на быстрые изменения: наше поведение и привычки вырабатывались годами, десятилетиями и поменять их в одно мгновение практически невозможно.

«Дайте партнеру время, но без практики и ежедневной рутинной работы над собой, без напоминаний это невозможно», — настроил специалист.

Этой же методикой можно воспользоваться и для изменения собственного поведения.

«Повторение — мать учения», — напомнил Александр Шахов, пожелав освоить методику и наслаждаться изменениями в жизни.

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