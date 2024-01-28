Вечная молодость или бесконечные деньги? Александр Стекольников сделал главный выбор

Александр Стекольников: в жизни не нужна вечность и несметные богатства

Фото, видео: Кадр из сериала «Универ: 10 лет спустя», 2021г.; 5-tv.ru

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Звезда кинематографа постарался ответить на философский вопрос о жизни.

Накануне состоялась премьера одного из самых долгожданных фильмов. В кинотеатре «Октябрь» прошел первый показ фэнтезийной драмы «Мастер и Маргарита». Торжественное мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса.

Столь философский фильм, снятый по мотивам великого романа Михаила Булгакова, определенно заставляет задуматься о многом. Попытаться ответить на вопрос 5-tv.ru «о высоком» постарался актер театра и кино Александр Стекольников, тоже посетивший премьеру.

С развитием технологий и медицины тема вечной жизни в последние дни поднимается очень часто. Каждый человек хотя бы раз задумывался о том, хочет ли он достичь бессмертия и никогда не покидать этот мир, наблюдая за нескончаемой сменой поколений.

Кто-то же вечной жизни предпочтет неиссякающие богатства, которые никогда не будут иметь ограничений. Однако во всем необходим баланс — именно так считает Стекольников. Артист не видит смысла в безмерности чего-либо.

«Зачем мне вечность, когда интересно рано или поздно взять и уйти отсюда?» — задался логичным вопросом актер.

Как признался наш собеседник, он бы не желал «вечности» — ни в жизни, ни в деньгах. Бесконечная молодость его не привлекает также, как и несметное богатство.

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