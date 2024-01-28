Они не заслужили такого: три актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Обстоятельства смерти актрисы Любови Полищук до сих пор не раскрыты до конца

Фото: Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

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Порой кажется, что злой рок никогда тебя не настигнет. Однако несчастья могут произойти с каждым, а судьба — сыграть злую шутку.

Советские и российские актрисы неспроста славятся своим необыкновенным обаянием и талантом. Многие выросли на фильмах с их участием, восхищаясь одаренностью артисток. Но некоторые из них, к несчастью, ушли слишком рано и неожиданно. О трагичных судьбах героинь отечественного кинематографа рассказывает Woman.ru.

Любовь Полищук

Любовь Полищук. Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Яркая Любовь Полищук начала свою карьеру в возрасте 25 лет. Всего через два года после начала своего пути девушка получила роль в знаменитом фильме Марка Захарова «12 стульев». Амплуа актрисы было совсем небольшим, однако очень запоминающимся — она танцевала страстное танго.

Съемки оказались сложными, ведь партнер Андрей Миронов несколько раз уронил Полищук на бетонный пол. В то время она не придала этому большого значения, но в итоге полученная травма привела к большим последствиям в ее жизни.

Любовь продолжила блистать на экране, покоряя кинематограф своей многогранной игрой. За всю свою карьеру артистка исполнила невероятное количество ролей. Никто и не догадывался, что знаменитость уже продолжительное время испытывает сильные боли в спине.

В 2000 году Полищук попала в аварию, после чего смогла выходить на сцену лишь в специальном корсете. Спустя пять лет состояние актрисы резко ухудшилось, невыносимые боли больше не позволяли ей жить счастливо. Врачи удалили звезде часть поврежденного позвоночника и прописали курс лечения, но спустя некоторое время она вновь оказалась в больнице. Диагноз стал неутешительным — саркома в последней стадии.

Победить смертельный недуг знаменитость не смогла. В возрасте 57 лет Любовь Полищук скончалась.

Елена Майорова

Елена Майорова. Фото: www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

Невероятно удивительна и грустна история Елены Майоровой. Ей и не было 40 лет, когда с артисткой случилась страшная трагедия.

Она значилась ведущей актрисой Московского художественного Театра имени Чехова. До сих пор обстоятельства смерти Майоровой не раскрыты до конца. По одной из версий, в тот роковой день звезда не поехала на дачу с мужем Сергеем Шерстюком, оставшись дома из-за простуды. Елена решила воспользоваться народным методом лечения — прополоскать горло керосином.

Не заметив, что легковоспламеняющаяся жидкость попала на одежду, артистка закурила, а после вспыхнула, как спичка. Потушить себя самостоятельно ей не удалось. Обезумев от ужаса и боли, Майорова добежала до крыльца Театра имени Моссовета, который находился во дворе ее дома.

Приехавшая скорая доставила пострадавшую в больницу с ожогами 85% поверхности тела. Спасти знаменитость не удалось. Что на самом деле произошло в тот день с актрисой, не известно до сих пор — мнения родных и близких расходятся.

Марина Левтова

Марина Левтова. Фото: Кадр из сериала «Каменская», 1999 г.

Актрисе Марине Левтовой удивительно повезло как в личной жизни, так и в карьере. ее всегда сопровождала невероятная удача. Но нелепая случайность и поворот судьбы все изменили навсегда.

Вместе со своей 16-летней дочерью Дарьей и супругом режиссером Юрием Морозом счастливая артистка отправилась на дачу к друзьям. Звездное семейство возвращалось после премьеры фильма Георгия Данелии «Фортуна», в котором Левтова сыграла монахиню, а Дарья исполнила главную роль.

Несмотря на поздний вечер, девочке захотелось прокатиться на снегоходе. Марина побоялась отпускать дочь одну и отправилась в месте с ней. К несчастью, в темноте они не заметили овраг, из-за чего снегоход перевернулся.

Дарья отделалась переломи, но вот артистка сильно ударилась об дерево, получив черепно-мозговую травму. Врачи не сумели сохранить жизнь Левтовой, которой было всего 40 лет.

Примечательно, что на премьере «Фортуны» ей подарили большой желтый букет цветов.

«Это было странно, ведь желтые цветы обычно не дарят — они либо к разлуке, либо к несчастью», — вспоминал Юрий Мороз.

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