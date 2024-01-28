Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону

Фото, видео: Telegram / Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области / mchs_rostov; Официальный канал прокуратуры Ростовской области /rostovoblproc61; 5-tv.ru

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Хрущевка была построена в 1963 году. Три года назад пятиэтажку признали аварийной.

Прокуратура Ростовской области начала проверку после частичного обрушения стены пятиэтажного дома, расположенного на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Место ЧП также посетил прокурор Ворошиловского района города Дмитрий Запорожец. Он будет координировать деятельность правоохранителей и спецслужб, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома произошло поздно вечером в минувшую субботу, 27 января. Никто не пострадал.

Как сообщил мэр города Алексей Логвиненко, в ходе внеочередного заседания комиссии было решено ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы как можно скорее устранить последствия. Вместе с тем одна часть эвакуированных жителей дома уже расположилась в пункте временного размещения, другая часть отправилась к родственникам.

Здание было построено в 1963 году. Три года назад пятиэтажку признали аварийной, однако жильцы переселиться в маневренный фонд отказались, отметил градоначальник. Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 — собственники, а 15 — наниматели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое детей погибли при пожаре в двухэтажном доме в Красноярском крае.