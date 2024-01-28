Испугались налоговой: названа возможная причина нападения на корреспондента «Известий»

Фото, видео: 5-tv.ru

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У журналиста Наталии Графчиковой после инцидента медики диагностировали множественные ушибы и ссадины. Также есть вероятность, что она получила сотрясение мозга.

Возможной причиной нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой мог стать страх организаторов мероприятия перед налоговой. Об этом пострадавшая узнала после того, как вышла из следственного отдела в Подмосковье.

«Организаторы „фестиваля“ пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы. Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ, но получилось от обратного», — рассказала Графчикова.

Правоохранители также сообщили корреспонденту, что их самих не пустили в дом, где проходило мероприятие. Организаторы также успели стереть с камер видеонаблюдения события того дня. Кроме того, они отказались от дачи показаний. При этом Графчикова отметила, что если бы ей дали спокойно одеться, обуться и уйти, инцидента и вовсе бы не случилось.

«Они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло, называть разными словами, отбирать технику, портить мои личные вещи, выбрасывать на улицу, пинать ногами, душить», — добавила журналист.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Съемочная группа отправилась готовить спецрепортаж по теме российской блогосферы на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Охранники стали требовать, чтобы съемочная группа ушла. Графчикову повалили на пол и стали бить, также у нее отобрали телефон. После корреспондента «выбросили» за дверь без обуви на мороз.

От удара головой Графчиковой стало плохо, она просила вызвать полицию и скорую, но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал. Напали и на оператора, сломали его камеру и отобрали флэшку.

Позже журналист обратилась в травмпункт. Там медики у нее заподозрили сотрясение головного мозга, а также диагностировали множественные ушибы и ссадины.

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