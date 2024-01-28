Умер продюсер «Симпсонов» и «Гриффины» Джон Буш

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker Meinrad Riedo

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Сердце продюсера остановилось после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Скончался продюсер анимационных сериалов «Симпсоны» и «Гриффины» Джон Буш. Ему было 69 лет. Печальное известие сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Продюсер скончался в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе в результате осложнений В-клеточной лимфомы ствола головного мозга. Об этом рассказал его близкий друг Кевин Баннерман. У Буша остались сестра Мэри, брат Рик и племянница Тейлин. Поминальная служба пройдет сегодня в Лос-Анджелесе.

Буш родился 6 июля 1954 года в штате Миннесота. В возрасте шести лет вместе с семьей переехал жить в Японию. Там он стал ходить в американскую школу, потом в среднюю школу Тёфу. После этого вернулся на родину, где продолжил обучение в Государственном колледже Сан-Франциско на факультете театрального искусства.

Буш работал на таких телевизионных проектах, как «Царь горы», «Новые Луни Тюнз», «Скуби-Ду!», «Призрак гурмана» и другие. За работу над «Симпсонами» в 2001 году продюсер был удостоен премии «Эмми» за выдающуюся анимационную программу. В 2022-м он снова был номинирован на эту престижную премию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предсказали «Симпсоны» на 2024 год.