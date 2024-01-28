«Мог на ночь есть пирожки»: Александру Олешко пришлось сильно потолстеть ради роли

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Актер с радостью вспоминает тот счастливый период в своей жизни. Но как ему удалось вновь прийти в форму?

Заслуженный артист РФ Александр Олешко вспомнил, что ради роли Немировича-Данченко в фильме «Хитровка. Знак четырех» ему пришлось сильно набрать вес. Тогда он поправился на девять килограммов. Но угрызений совести абсолютно не чувствовал. Наоборот, он как маленький ребенок радовался свободе в питании.

«Для роли Немировича-Данченко я специально поправился на девять килограммов. Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты. Обратный путь сложнее — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму», — рассказал знаменитость корреспонденту 5-tv.ru за кулисами церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», прошедшей в Первом павильоне «Мосфильма».

Ради роли актер готов не только поправиться, но и похудеть. Несколько лет назад он рассказывал свой способ быстро сбросить лишний вес. Для этого артист переходит на детское питание. А после завершения съемок возвращается к сковородке с любимой жареной картошкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилось российское кино, по мнению Александра Олешко.