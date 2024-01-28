«Ребра на соплях держались»: Кай Метов вспомнил, как едва не погиб в ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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После аварии певец никакой боли не ощутил. Последствия стали проявляться, когда он оказался уже дома и внезапно чихнул.

Заслуженный артист РФ Кай Метов вспомнил, как чуть не лишился жизни в ДТП. В аварию он попадал дважды, но лишь в одной он оказался на волоске от смерти. Это произошло в Белоруссии.

В одной из программ на федеральном канале он рассказал, что водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Транспортное средство превратилось в груду металла, а один из столбов и вовсе оказался снесен. Машина, несмотря на серьезные повреждения, сразу стала посылать сигнал о помощи.

Вскоре к месту аварии приехали экстренные службы. Карета скорой помощи доставила знаменитость в больницу. Его осмотрели в нескольких медицинских учреждениях, но серьезных травм не нашли. Лишь оказавшись дома, Метов понял — он переломал себе кости. При этом никакой боли сначала не почувствовал.

«Я чихнул, упал, и встать уже не мог. Ребра на соплях держались», — сказал артист.

После этого он, конечно же, отправился вновь в больницу, где у него уже диагностировали переломы ребер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бандиты в 90-е увезли Кая Метова в лес.