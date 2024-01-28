Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают делать успехи на поле боя.

Спецоперация — феномен, который меняет не только политический ландшафт. Она меняет нашу культуру, очищает общество. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

Пожалуй, это единственная боевая машина в российской армии, цель которой спасти врага. Даже минута подобного вещания способна деморализовать противника, в окопах по ту сторону не скрыться от правды. Колонки бьют на несколько километров.

Боевиков ВСУ, которые этому призыву не следуют, окружают впоследствии другими звуками. Вот так выглядит огонь на танк ВСУ, вот так выглядит огонь на поражение.

Не так часто сейчас можно увидеть, когда два экипажа БМ-21 работают одновременно с одной точки. Все это, чтобы наверняка уничтожить цель. На позициях реактивщики Уральского гвардейского мотострелкового полка. Дежурят в круглосуточном режиме.

Давление на краснолиманском направлении с нашей стороны нарастает. Сколько пакетов «Градов» таким образом приходится загружать, бойцы уже даже не считают. На кадрах только один из эпизодов работы батареи. Артиллеристы выбивают засевшую в окопах живую силу противника.

«У нас разведчики есть, которые „летают“ на БПЛА. Они постоянно мониторят обстановку вовремя увидели, нам быстро передали, навелись, отработали», — рассказал командир взвода реактивной батареи.

Дальше работа штурмовиков. За последние сутки, на этом направлении удалось отразить 17 атак и занять более выгодные рубежи, наши бойцы без перерыва ведут работу с земли и воздуха.

Успех боевой задачи при таких морозных условиях зависит сейчас в основном от мастерства пилотов. Хоть у машины и есть противообледенительные системы, но в небе сильный ветер. И пилотировать вертолет, а также наносить удар по врагу намного сложнее.

При ударе и после удара выполняем маневры от поражающих средств. Винты запускают военные летчики Центрального военного округа. Как станет известно, после их возвращения на базу очередной опорный пункт ВСУ успешно поражен.